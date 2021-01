Amsterdam – Gezocht – Openlijke geweldpleging spontane demonstratie Museumplein 17-01

Naar aanleiding van ongeregeldheden bij de spontane demonstratie op het Museumplein van 17 januari 2021 zoekt de politie dringend naar verschillende verdachten van openlijke geweldpleging en deelt daarom duidelijke beelden.

In Opsporing Verzocht is op het allerlaatste moment ruimte ingelast voor de rellen die verschillende steden de afgelopen dagen hebben geteisterd. Van relschoppers in Venlo en Amsterdam worden beelden getoond in de uitzending.

Politie en OM doen er alles aan om verdachten zo snel mogelijk op te pakken. Zodra een verdachte aan strafbare feiten kan worden gekoppeld, worden beelden gepubliceerd. Voor deze aanpak is gekozen omdat de kans op herhaling groot is en de misdrijven zo ernstig zijn dat verdachten zo snel mogelijk voor hun daden ter verantwoording moeten worden geroepen.

Nationaal commandant Willem Woelders waarschuwt de relschoppers vanavond in de uitzending: ‘We gaan al die beelden gebruiken om ze aan te houden, want met plunderen, mensen in ziekenhuizen bedreigen, stenen naar politiewagens gooien en politiepaarden mishandelen gaan we je niet weg laten komen. Als je wil voorkomen dat je hier herkenbaar getoond wordt dan kun je je dus maar beter komende week gaan melden.’