Amsterdam trekt miljoenen uit voor projecten tegen extreem weer

De gemeente Amsterdam gaat de komende vier jaar jaarlijks 15 tot 20 miljoen investeren in projecten die de stad beter bestand moeten maken tegen extreem weer. Het geld is onder meer bedoeld voor betere opvang van regenwater, warmte- en koudeopslag en vergroening van openbare ruimtes en gebouwen.

“Er is geen tijd te verliezen, want we zien steeds vaker grote overlast en schade door extreme hitte, droogte of hoosbuien”, zegt wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen). “Door onderzoek naar nieuwe, slimme oplossingen standaard onderdeel te maken van het onderhoud van de stad, kunnen we de openbare ruimte toekomst- en klimaatbestendiger inrichten.”

Grote steden zijn volgens het KNMI kwetsbaar voor hitte, droogte en regenval. Het kan bij warm weer in de stad wel zes graden warmer zijn, vooral omdat steen hitte vasthoudt. Ook neemt de grond regenwater in bebouwd gebied minder goed op. Daarom is waterbeheer voor Amsterdam een groot speerpunt binnen de projecten. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om regenwater op daken, onder wegen, bermen, tramrails en onder sportvelden op te slaan. Op momenten van hitte en droogte kan het opgeslagen water worden gebruikt om de stad te koelen.

De gemeente werkt samen met het AMS Institute, een wetenschappelijk instituut voor grootstedelijke vraagstukken.