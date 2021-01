Supportersfront tegen relschoppers

In toenemende mate vormen supporters van voetbalclubs een front tegen relschoppers. Ze staan niet toe dat de rellende jongeren de stad vernielen of winkels plunderen, laten ze via hun eigen kanalen weten. En voegen, zoals dinsdag in Den Bosch en Maastricht, de daad bij het woord.

Supporters van Willem II laten weten dat ze niet tolereren dat er rellen uitbreken in Tilburg, of dat er geplunderd of vernield wordt. Dat bleek maandagavond al uit een gezamenlijke verklaring van de supportersclubs KS79 en Amigos dos Amigos.

Maandagavond hielden ze op verschillende plaatsen in Tilburg de zaak in de gaten. Het bleef er rustig. In Den Bosch waarschuwden de supporters van hun club: “Even voor de gastjes die denken er vanavond weer een puinhoop van te maken, dat gaat ‘m niet worden! Jullie zijn gewaarschuwd. Blijf met je poten van onze mooie stad en winkels af en helemaal van het ziekenhuis.” Onder het motto van “Niemand die ons wa makt in onze eigen stad!” verdedigden groepen supporters dinsdag winkelcentrum De Rompert tegen relschoppers. Ongeregeldheden bleven uit.

In Maastricht lieten vele honderden supporters van MVV dinsdagavond zien dat ze de stad zullen beschermen tegen relschoppers. Ze liepen demonstratief van het station naar het Vrijthof in een gemoedelijke en rustig sfeer. En ze waarschuwen alvast dat ze hopen dat de politie relschoppers eerder vindt dan zij.

Ook in Eindhoven roeren fans van PSV zich. Een deel van de harde kern bewaakt dinsdagavond het Philips Stadion. Ook in andere steden staan supporters achter hun club en gemeente. Zo zijn er meldingen van waarschuwingen aan relschoppers uit kringen van Heracles, Go Ahead Eagles, AZ en NEC.