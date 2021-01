Celstraf en jeugd-tbs voor doodsteken 15-jarige Bredase Megan

De rechtbank in Breda heeft de 17-jarige jongen die de 15-jarige scholiere Megan op 19 augustus 2019 doodstak veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De rechtbank heeft doodslag bewezen verklaard. Van een vooropgezet plan is niets gebleken, aldus de rechter.

Megan was het ex-vriendinnetje en een klasgenoot van de verdachte. Het meisje werd met vele messteken van het leven beroofd in het huis van haar moeder in Breda, op de eerste schooldag na de vakantie. Zij overleed ter plaatse.

Dat de jongen uit zelfverdediging zou hebben gehandeld, gelooft de rechtbank niet. Megan zijn 35 steekverwondingen toegebracht. De jongen zelf had een lichte verwonding. De rechtbank meent dat er bij de jongen sprake moet zijn geweest van “enorme boosheid en agressie”.

De destijds 16-jarige jongen werd op de dag van het misdrijf aangehouden en zit sindsdien vast. Hij is onderzocht door gedragsdeskundigen. Zij hebben geadviseerd jeugd-tbs op te leggen, gezien zijn ernstige psychische problemen. Het gevaar op herhaling schatten de deskundigen als hoog in. De rechtbank heeft het advies overgenomen.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geĆ«ist. Twee jaar is de maximale celstraf voor jeugdigen. De rechtbank vond die celstraf noodzakelijk omdat het om een zeer ernstig misdrijf gaat. De rechter: “Megan zou beginnen met haar eerste schooldag. Een nieuw schooljaar, met nieuwe kansen. Maar niet voor Megan. Zij had een mooie toekomst voor zich. Die is haar ontnomen, door een jongen die ze vertrouwde, die haar eerste echte grote liefde was.” Daarnaast wees de rechter uitvoerig op het leed dat de ouders van het slachtoffer is berokkend.

Het proces tegen de jongen heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden. De uitspraak was openbaar. De rechtbank had bevolen dat de verdachte daarbij aanwezig was.