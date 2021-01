Kindertelefoon: meer gesprekken over suïcide en huiselijk geweld

Kinderen bellen of chatten steeds vaker met de Kindertelefoon over onderwerpen zoals eenzaamheid, depressie en zelfdoding, blijkt uit onderzoek op basis van chat- en telefoongesprekken. In vergelijking met de eerste lockdown steeg het aantal gesprekken hierover met ruim een vijfde (21 procent).

Over normale puberzaken als verliefdheid wordt juist minder vaak contact opgenomen. Volgens de hulporganisatie namen kinderen in de afgelopen periode gemiddeld 21 keer per dag contact op over zelfdoding. Tijdens de vorige lockdown werden hier gemiddeld 16 gesprekken per dag over gevoerd. Dat betekent een stijging van 31 procent. Ook over de onderwerpen eenzaamheid (+31 procent) en depressie (+16 procent) wordt vaker gebeld door jongeren.

“Het is ontzettend belangrijk dat kinderen die in huiselijk geweld situaties zitten of gevoelens van depressie ervaren hierover praten. Ik ben dan ook blij dat deze kinderen ons weten te vinden. Maar ik vind deze stijging, zeker in combinatie met de daling over onderwerpen als vriendschap en verliefdheid, zorgwekkend”, zegt Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. Zij maakte de resultaten van het onderzoek woensdag bekend in het programma Jinek.

Volgens De Wilde geven steeds meer kinderen aan dat zij sociale contacten missen en dat zij zich alleen voelen. Zij merkt ook op dat meer oudere tieners van 16 en 17 jaar vaker bellen. “Onder deze oudere groep zien we ook het aantal gesprekken over mentale problemen toenemen. Ook bij jongeren met wie het tot voor kort prima ging. Ik vind het belangrijk dat we hier oog voor hebben en hun de erkenning geven voor het offer dat zij brengen om de zwakkeren in de samenleving te beschermen”, aldus de Wilde. “Tegelijkertijd proberen we in de gesprekken samen op zoek te gaan naar manieren om het vol te houden”, vervolgt ze.