Gemeenteraad Urk debatteert over rellen tegen de avondklok

De gemeenteraad van Urk debatteert donderdagavond over de ongeregeldheden die daar afgelopen zaterdag plaatsvonden na het ingaan van de avondklok. Bij die rellen vernielden relschoppers politieauto’s, belaagden zij een cameraploeg van de NOS en werd een testlocatie van de GGD in brand gestoken.

De gemeenteraad drong er unaniem op aan om nog dezelfde week te debatteren over de rellen, meldde omroep Flevoland. Het debat is dan ook naar voren gehaald. Het begint om 18.00 uur.

Volgens regionale media wil het CDA met andere fracties in gesprek over de uitlatingen van de PVV en Hart van Urk. Die partijen dienden voor het ingaan van de landelijke avondklok schriftelijke vragen in, waarin zij kritisch waren op de nieuwe coronamaatregel. Die standpunten zouden er volgens het CDA wellicht aan hebben bijgedragen dat de situatie uit de hand liep.

De PVV-fractieleider van Urk keurde na de rellen op Twitter het geweld af en riep iedereen op zich aan de avondklok te houden.

Tientallen mensen gingen zaterdagnacht op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein. Er werd een noodbevel afgegeven en uiteindelijk is een aantal personen aangehouden en werden tientallen boetes uitgedeeld.