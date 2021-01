Minder aanhoudingen op ‘rustige woensdagavond’ dan dagen ervoor

Woensdagavond zijn flink minder mensen aangehouden vanwege rellen dan de dagen ervoor. De politie meldt dat 51 mensen zijn opgepakt in verband met dreigende rellen of het oproepen daartoe. De meeste mensen worden verdacht van opruiing. Dinsdagavond werden 131 mensen opgepakt en maandag waren dat er 184.

In Den Bosch, Bemmel en Leiden werden jongeren op straat opgepakt. Een 19-jarige inwoner van Den Bosch werd gearresteerd omdat hij een steen naar een politieauto gooide. In Bemmel werd een jongen opgepakt vanwege het vernielen van een boa-auto. Twee jongeren van 15 en een van 16 jaar oud in Leiden werden opgepakt met tien nitraten en wasbenzine bij zich.

In Amsterdam liep een politieauto schade op doordat er een nitraat onder was gelegd. Op het moment dat het vuurwerk ontplofte, zat er niemand in de auto. Daarvoor werd nog niemand opgepakt.

Politiechef Willem Woelders zegt dat er in een aantal steden, zoals Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Groningen, nog groepen jongeren na 21.00 uur op straat waren. Zij werden aangesproken door agenten of buurtouders en gingen daarna naar huis. De aanpak om van tevoren al in te grijpen in samenwerking met gemeenten, werkt volgens Woelders.