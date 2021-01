Nederlanders willen ook na coronacrisis meer thuiswerken

Nederlanders willen ook na de coronacrisis meer blijven thuiswerken. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt op basis van eigen onderzoek dat werkenden verwachten gemiddeld acht uur per week thuis te werken als de kantoren weer opengaan. Als ze het aantal uren zelf zouden mogen kiezen, zou het gemiddeld om negen uur per week gaan.

Volgens het CPB werd er voor de coronacrisis gemiddeld 3,9 uur per week thuisgewerkt. Als werknemers een deel van de tijd kunnen thuiswerken, dan werken ze productiever, volgens het CPB. Daarom zou het volgens het planbureau ook voor werkgevers een goede oplossing kunnen zijn. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals een goede werkplek.

In bepaalde sectoren ligt de verwachting om meer thuis te kunnen werken een stuk hoger dan in andere vakgebieden. Mensen met een baan bij de overheid of binnen de financiƫle dienstverlening denken vaker thuis te kunnen werken, maar voor bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs is dit een stuk lastiger.

Tijdens de twee lockdowns werd een stuk meer thuisgewerkt dan daarvoor en in de zomermaanden. Zeker vanaf december nam het aantal thuiswerkers weer flink toe. De regering deed regelmatig oproepen om thuis te werken indien mogelijk om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het CPB vroeg een panel van bijna 3000 mensen naar hun verwachtingen en ervaringen.