‘Privégegevens lekken via GGD-systeem kan nog steeds’

Een week nadat de GGD op de hoogte is gebracht van een lek in zijn systeem, is het nog steeds mogelijk om heel eenvoudig de gegevens van honderd mensen per keer uit te draaien. Dat kan vanuit het GGD-systeem voor bron- en contactonderzoek, komt naar voren uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur.

De inmiddels beruchte exportfunctie is weliswaar grotendeels dichtgezet, maar de functie om lijsten met persoonsgegevens af te drukken niet. Vanuit die printfunctie kunnen de gegevens vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden gedeeld.

De printfunctie staat aan voor alle medewerkers die HPzone Lite gebruiken, bevestigde de GGD desgevraagd aan de NOS en Nieuwsuur. Dat is een belangrijk softwarepakket voor het bron- en contactonderzoek, dat door duizenden onderzoekers wordt gebruikt.

Dat de functie voor al die gebruikers is ingeschakeld, druist in tegen eerdere beloftes van de GGD om de mogelijkheid om lijsten van personen te exporteren grotendeels uit te zetten. Die rechten zouden aan minder mensen zijn toegekend. Dat geldt dus niet voor de printknop.

De GGD is niet van plan om de functie uit te zetten. “Hij is toegankelijk omdat hiermee data van groepen mensen geanalyseerd kan worden ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus”, laat de organisatie weten in een schriftelijke reactie aan de NOS en Nieuwsuur.