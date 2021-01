Verpleeghuizen mogen bewoners in één keer vaccineren

Het RIVM geeft verpleeghuizen toch toestemming om al hun bewoners in één keer te vaccineren. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving door de NOS.

Dat niet alle mensen in een verpleeghuis tegelijkertijd werden geprikt, leidde in een aantal gevallen tot onbegrip en onrust bij de bewoners van de verpleeghuizen, hun familieleden en het personeel. “Daarom is het beter om de bewoners van een verpleeghuis allemaal tegelijk te vaccineren en het moment van vaccineren niet te laten afhangen van de indicatie die de mensen hebben.”

Gezondheidsinstituut RIVM streeft ernaar dat alle bewoners van de verpleeghuizen voor de lente twee prikken hebben gehad. Of dat haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins.