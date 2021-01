Waterschap houdt Limburgse dijken in de gaten nu Maas stijgt

Waterschap Limburg neemt maatregelen tegen het hoogwater van de Maas. Zo lopen in totaal zestig dijkwachten in een groot deel van het Limburgse stroomgebied inspecties, worden er pompen uitgereden en is in Arcen een doorgang in een dijk ten behoeve van het verkeer met schotten gedicht, maakte het schap vrijdag bekend.

Langs de Roer lopen weilanden onder water, onder meer Sint Odilienberg en omgeving, laat de gemeente Roerdalen weten. Rijkswaterstaat verwacht met name zondag een sterke stijging van de Maas, tot een afvoer van 1700 kuub per seconde bij Maastricht.

Vanaf 1500 kuub geldt een eerste alarmfase voor Rijkswaterstaat. De organisatie wordt echt opgetuigd zodra de afvoer meer dan 2000 kuub per seconde wordt. Maar die afvoer wordt niet bereikt, na het weekend gaat de Maas weer zakken, verwacht Rijkswaterstaat.

De oorzaak van de stijging van het waterpeil in de Maas zijn de aanhoudende regens in het stroomgebied en de smeltende sneeuw in de Ardennen. Met name zaterdag wordt, net als vrijdag, veel regen verwacht. Zondag wordt het een stuk droger, maar maandag en dinsdag nemen de kansen op neerslag weer toe, aldus Rijkswaterstaat. In verband met het hoogwater publiceert Rijkswaterstaat dagelijks een afvoerverwachting van de Maas.

Natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten sluiten verschillende natuurgebieden langs de Maas af voor bezoekers. Dat gebeurt uit voorzorg om vee en wild in de uiterwaarden meer ruimte te bieden. Het hoge water bekijken is voor veel mensen een geliefd uitje. Zeker in coronatijden kan dat leiden tot drukte en dus stressvolle situaties voor de dieren, zeggen de natuurbeheerders.