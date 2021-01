Dertig arrestaties in buurt Museumplein Amsterdam

Op het Valeriusplein in Amsterdam zijn zondagmiddag dertig mensen aangehouden. De dertig zijn opgepakt vanwege “het risico op verstoring van de openbare orde”, twittert de Amsterdamse politie.

Het Valeriusplein ligt in de buurt van het Museumplein. Uit vrees dat daar voor de derde zondag op rij rellen zouden plaatsvinden, heeft burgemeester Femke Halsema het Museumplein en de nabije omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De gemeente meldde rond 14.30 uur dat er ongeveer tweehonderd mensen op het Museumplein staan. “Dit oogt als een demonstratie. Dat is niet toegestaan. Mensen staan te dicht op elkaar”, twittert de gemeente. De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) heeft besloten de spontane demonstratie te ontbinden, twittert de gemeente verder. “Mensen worden nu aangesproken door de politie.”

De gemeente geeft verder aan dat vanwege de coronapandemie het is toegestaan met twee mensen samen buiten te zijn. “Op het Museumplein staan teveel mensen te dicht op elkaar. We roepen iedereen dringend op zich te verspreiden of naar huis te gaan.”

Behalve de demonstranten zijn er ook veel agenten op de been, met paarden en busjes. Omstanders blijven staan kijken op het zonnige Museumplein. Vooralsnog gaat het er vreedzaam aan toe. Veel demonstranten hebben hartjes en bloemen bij zich. Aanleiding voor het besluit het Museumplein en omgeving aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied zijn de “gewelddadigheden de afgelopen weken en de reĆ«le mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen”, meldde de gemeente eerder zondag.

Afgelopen zondagen was het plein het strijdtoneel van gewelddadigheden. Voor deze zondag was geen demonstratie aangemeld.