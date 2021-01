Dode in flat in Heemskerk, drie aanhoudingen

In een flat aan de Beneluxlaan in het Noord-Hollandse Heemskerk is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevonden. De politie heeft drie mensen aangehouden. Agenten gingen naar de flat nadat er rond 01.00 uur een melding was binnengekomen over een steekpartij. “Iemand heeft ons gebeld en gezegd dat er een persoon op de grond lag die waarschijnlijk was neergestoken”, zegt een politiewoordvoerster.

Wie het slachtoffer is en hoe hij of zij om het leven is gekomen, is volgens de politie nog onbekend.