Hoogwater Maas heeft top bereikt, daling zet in

Het hoogwater van de Maas heeft zondag zijn top bereikt. Naar verwachting zet in de loop van zondag een daling van de waterstand in, maakte Rijkswaterstaat bekend.

De Maas bij Sint Pieter in Maastricht heeft zondag een hoogte bereikt van 45,61 meter boven NAP en een stroomafvoer van 1733 kubieke meter per seconde. Over enkele uren zakt de afvoer geleidelijk richting de 1200 kuub, aldus Rijkswaterstaat. Maar vanaf dinsdag kan het waterpeil weer stijgen in verband met de verwachte regen in het stroomgebied van de Maas.

Om de Maas sneller te laten leeglopen heeft Rijkswaterstaat de stuwen in Borgharen, Belfeld, Roermond, Linne, Sambeek en Lith open gezet, en ook bij de stuw in Grave zijn de schuiven eruit.

De hoge waterstanden van de afgelopen dagen zijn een gevolg van de vele neerslag, in het gebied gemiddeld 45 millimeter. Vanaf donderdag steeg de Maas met name door neerslag en smeltende sneeuw in de Ardennen en de Eifel. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar regent het minder.

Bij Roermond zijn landerijen en wegen in buurtschap De Weert onder water gelopen. Dijkwachten van het waterschap houden in het Limburgse stroomgebied van de Maas de rivier in de gaten, en er zijn pompen uitgereden tegen het opborrelende kwelwater.

De Roer tussen Roermond en de Duitse grens staat nog steeds hoog en is op veel plaatsen buiten haar oevers getreden. Grote stukken landerijen, weilanden, landwegen en fietspaden zijn ondergelopen, met name bij Vlodrop en Sint Odiliƫnberg.

Natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben verschillende natuurgebieden langs de Maas in Limburg afgesloten voor bezoekers. Dat gebeurt uit voorzorg om vee en wild in de uiterwaarden meer ruimte te bieden. Het hoge water bekijken is voor veel mensen een geliefd uitje. Zeker in coronatijden kan dat leiden tot drukte en dus stressvolle situaties voor de dieren, zeggen de natuurbeheerders.