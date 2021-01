Paar honderd mensen protesteren in Apeldoorn tegen coronaregels

In Apeldoorn zijn een paar honderd mensen zondagmiddag aanwezig op het Zwitsalterrein. Dat meldt de gemeente Apeldoorn.

Aanwezigen houden onvoldoende afstand. Er wordt nog gekeken wat er aan wordt gedaan, aldus een gemeentewoordvoerder. “We zien dat mensen op het Zwitsalterrein zich niet allemaal goed aan de corona-maatregelen houden. De politie roept iedereen nadrukkelijk op dat wel te doen”, meldt de gemeente op de eigen website. “We roepen mensen op het Zwitsalterrein op zich aan de coronamaatregelen te houden. Dus: hou 1,5 meter afstand van elkaar. #houhetrustig”, twittert de politie dan ook.

Op sociale media werden mensen opgeroepen zondag als protest tegen de coronamaatregelen te gaan ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Vorige week zondag liepen soortgelijke protesten in Eindhoven en Amsterdam flink uit de hand.

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts heeft voor de hele stad Apeldoorn een noodbevel en zogenoemd aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren, meldt de gemeente. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd.

Het noodbevel is zondag om 10.15 uur ingegaan. Hoelang het van kracht blijft, maakt de gemeente later bekend.