Europa komt met vaccinatie-ranglijst, Nederland loopt achter

Op een virtuele landkaart is voortaan te zien hoe Europese landen vorderen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. Nederland loopt volgens de kaart momenteel nog steeds achter op andere landen. De lijst is opgesteld door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de Europese versie van het RIVM.

Volgens de kaart heeft tot nu toe 1,5 procent van de Nederlanders de eerste prik gehad. In Duitsland is dit 2,6 procent, in Polen 3 procent en in Ierland 11,5 procent. Voor de meeste vaccins zijn twee inentingen nodig.

Nederland heeft volgens de gegevens van het ECDC tot nu toe 215.498 doses toegediend, terwijl 757.020 doses zijn geleverd. Dit betekent dat Nederland 28,5 procent van zijn voorraad heeft gebruikt en meer dan 70 procent nog in de opslag ligt. Het eerstvolgende land is Griekenland, dat ongeveer de helft van alle doses heeft toegediend en de andere helft nog beschikbaar heeft. In Belgiƫ is ruim 70 procent al gebruikt. Ierland, Letland en Litouwen zijn momenteel door hun voorraden heen.