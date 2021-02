Nog twee arrestanten vast na onrust op en rondom Museumplein

Van de in totaal 37 personen die zondag zijn aangehouden op en in de omgeving van het Amsterdamse Museumplein zitten er nog twee vast.

Op het Valeriusplein, in de buurt van het Museumplein, werden 25 mensen aangehouden, waarvan werd vermoed dat ze een georganiseerde groep vormden die uit was op “verstoring van de openbare orde”. Volgens de politie zijn meerdere personen opgepakt voor onder meer het bij zich hebben van een slagwapen, een taser en het afsteken van vuurwerk en het beledigen van de politie. Ook werd iemand gepakt die richting een journalist schopte.

Naar schatting waren er zondagmiddag op het Museumplein zo’n zeshonderd mensen aanwezig. De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) beschouwde dit als een spontane demonstratie, die vanwege de coronamaatregelen niet is toegestaan. Daarop kwam de politie voor het derde weekend op rij in actie om de mensen van het plein te verwijderen. Daarbij werden agenten met voorwerpen bekogeld. Het plein is volgens de politie beheerst ontruimd. De inzet van het waterkanon was dit keer niet nodig.