Waterbeheerders bereiden zich voor op komst hoogwater

Waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op de komst van een hoogwatergolf in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel aan het eind van deze week. Door het hoge water overstromen laaggelegen parkeerplaatsen langs de rivieren en lopen uiterwaarden vol. Sommige ponten en veren, zoals bij Dieren en Brummen, zijn al uit de vaart omdat ze niet meer kunnen aanleggen. Andere veerdiensten komen later deze week stil te liggen.

Het water in de Maas staat volgens Rijkswaterstaat nog hoog, maar zal de komende dagen zakken. Op diverse plekken langs deze rivier zijn tijdelijke schotten gebouwd om overstromingen te voorkomen.

Veel regen en smeltwater van sneeuw in het zuiden van Duitsland en Zwitserland zorgen ervoor dat de waterstand in de Rijn bij Lobith zal stijgen naar 14,30 meter boven NAP aan het eind van deze week. Als de waterstand boven de 12 meter boven NAP bij Lobith komt, treden de rivieren buiten de oevers en zijn maatregelen nodig. Rijkswaterstaat denkt dat het water na het weekeinde weer gaat zakken, maar als er opnieuw veel neerslag valt is een nieuwe stijging ook mogelijk. Zorgwekkend hoogwater wordt niet voorzien.