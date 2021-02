Kuipers: heel verstandig om avondklok te verlengen

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is voorstander van het verlengen van de avondklok na 10 februari. Volgens hem is dat “heel verstandig” vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen met de Britse variant.

“Het is een heel complexe situatie”, legt Kuipers uit in het programma Op1. “Mensen zien dat ook: besmettingen gaan naar beneden, het aantal patiĆ«nten met Covid in de ziekenhuizen neemt heel langzaam iets af. Maar tegelijkertijd zien we dat de Britse variant heel snel de overhand neemt.”

Dat toont volgens Kuipers aan dat “met de huidige set aan maatregelen” het eigenlijk niet lukt om de opmars van de Britse variant te stoppen. Hij pleit ervoor om zo snel mogelijk te vaccineren en om “zo lang mogelijk het aantal besmettingen op een laag niveau te houden”.