‘Lekken advies aan kabinet ondermijnt werkwijze OMT’

Dat een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet is gelekt naar de media, ondermijnt de werkwijze van deze organisatie. “Dit is niet goed voor het gezag van het OMT. Het is belangrijk dat het advies via de officiële weg beschikbaar komt”, zegt Cees Hertogh van het Amsterdam UMC in Trouw. Het lekken van adviezen tast volgens de specialist ouderengeneeskunde en OMT-lid het draagvlak voor de maatregelen aan.

De experts die het kabinet adviseren over de coronacrisis vergaderden afgelopen vrijdag. Een dag later verscheen hun advies al in de media, terwijl het kabinet er pas zondag over sprak. De Rijksrecherche onderzoekt hoe dat kon gebeuren en wie er gelekt heeft.

“Dat informatie een dag later op straat ligt, ondermijnt het vertrouwen”, zegt ook OMT-lid Marc Bonten. Hij is hoogleraar medische microbiologie in het Utrecht UMC. Maar ook bij het tempo waarin de politiek met de adviezen aan de haal gaat, zet hij vraagtekens. “Er stonden ook dit keer kakelverse bevindingen in de adviesbrief die nog met de betreffende onderzoekers besproken zouden worden”, aldus Bonten in de krant. “Maar blijkbaar zijn de belangen zo groot dat de informatie al wordt doorgespeeld. Ik vind dat heel gevoelig.”

Op basis van het advies besloot het kabinet zondag dat basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open kunnen.