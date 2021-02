Lockdown voor tweede keer verlengd vanwege Britse virusvariant

Nederland blijft tot zeker 2 maart in de ‘harde’ lockdown. Dat betekent dat onder meer niet-essentiële winkels, musea, dierentuinen, bioscopen en theaters gesloten blijven, zo kondigden premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dinsdag aan tijdens hun persconferentie. Reden: de opmars van de besmettelijker Britse virusvariant.

De besmettingscijfers dalen op dit moment wel langzaam en de opnames in de ziekenhuizen ook. Maar dat is volgens Rutte “het grote dilemma. Alle doorrekeningen geven aan dat een derde golf aan coronabesmettingen onvermijdelijk is”. De meeste maatregelingen blijven daarom overeind: zo mag men nog steeds maar één persoon per dag thuis ontvangen en mensen kunnen nog niet naar de kapper tot begin maart.

Om de winkeliers tegemoet te komen, mogen klanten vanaf 10 februari zelf producten afhalen bij de winkels. Mensen moeten die producten wel vooraf bestellen, online of telefonisch.

Om het niet te druk te laten worden in de winkelstraten, komen er strikte voorwaarden. Winkels moeten buiten een afhaalpunt hebben en mensen mogen hun bestelling alleen in hun eentje ophalen, zei premier Mark Rutte. Tussen een bestelling en het ophalen dient minimaal vier uur te zitten “om funshoppen tegen te gaan”. Volgens het OMT is een versoepeling mogelijk als het maar niet te druk wordt in een winkelstraat, aldus de premier.

De enige grote versoepeling is de heropening van de basisscholen en de kinderopvang, zo was zondag al naar buiten gebracht. Het kabinet vindt het verantwoord de kleinsten weer naar school te laten gaan. Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen geen grote rol hebben in de verspreiding van de Britse mutatie. De scholen moeten wel extra maatregelen nemen om de risico’s te verkleinen. Er komen sneltesten voor leraren en een hele klas moet vijf dagen in quarantaine als een leerling positief is getest.

Veel deskundigen zijn niet gerust op versoepeling van de coronamaatregelen. Dinsdag werd juist bekend dat twee derde van alle besmettingen nu wordt veroorzaakt door de Britse variant. Enkele dagen geleden ging het nog om de helft. Ook andere coronavarianten, uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, zijn al in Nederland opgedoken.

Het kabinet ziet door de besmettelijker variant wel alle reden om de winkels en andere instellingen weken langer dicht te houden. De harde lockdown ging op 15 december in en is nu voor de tweede keer verlengd: aanvankelijk zou de massale sluiting tot 19 januari duren; daarna tot 9 februari.