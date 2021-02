Marineschip kan niet uitvaren door coronabesmetting

Het marineschip Zr. Ms. Van Amstel kan niet uitvaren omdat een deel van de bemanning besmet is met het coronavirus. Het ministerie van Defensie maakte dinsdag bekend dat twaalf bemanningsleden positief hebben getest.

Deze week zou verder worden gegaan met een speciaal veiligheidsprogramma voor het schip en de bemanning. Pas als dat traject is doorlopen kan het M-fregat weer volledig worden ingezet. Welke vertraging de besmetting oplevert, is nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat de marine last heeft van het virus. In oktober werd het op vier marineschepen vastgesteld. En in maart bleken bemanningsleden van een onderzeeboot besmet met het coronavirus.