Rutte vindt lekken OMT-advies ‘buitengewoon ergerlijk’

Dat de adviezen het Outbreak Management Team (OMT) steeds weer op straat liggen, is “buitengewoon ergerlijk”, vindt premier Mark Rutte. Dit weekeinde lekte het advies al uit zonder dat alle OMT-leden het hadden ingezien. Het kabinet heeft een onderzoek aangekondigd door de rijksrecherche.

Epidemioloog Marc Bonten, die lid is van het OMT, sprak zaterdag zijn verbazing uit over de gang van zaken. “Lek ligt niet bij OMT-leden, want die hebben het advies nog niet gezien”, zei hij zaterdag op Twitter. Hij vindt het lekken “kwalijk”.

“Brief bevat gegevens van lopend onderzoek, die nog niet eens met belanghebbenden gedeeld zijn, en die dat nu via de NOS vernemen. Dat kan het werk van OMT gaan ondermijnen”, aldus Bonten.

Het BAO, het bestuurlijke team dat normaal nĂ¡ het OMT het kabinet nog van advies voorziet, bracht uit protest tegen het lek geen advies uit. “Het BAO geeft met dit besluit het signaal af dat zij afkeuren wat er gebeurd is en dat zij op deze manier geen bijdrage kunnen leveren aan een zorgvuldig besluitvormingsproces”, stond in een brief van coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.