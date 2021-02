Felle kritiek van Kamer op De Jonge om datadiefstal bij GGD

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) krijgt woensdag felle kritiek te verduren in de Tweede Kamer over de datadiefstal bij de GGD. Niet alleen oppositiepartijen, maar ook coalitiepartij D66 wil weten hoe het zover heeft kunnen komen, en hoe de gebrekkige privacybescherming van persoonsgegevens bij de gezondheidsdiensten zo lang kon voortduren.

Waarom is er zo lang gewacht met ingrijpen, vraagt D66-Kamerlid Kees Verhoeven zich af. En waarom is het pas vorige week onmogelijk gemaakt om grote hoeveelheden data uit de GGD-systemen te exporteren? Verhoeven drong vorige week aan op een debat over de kwestie.

Volgens hem is er geen sprake van een incident, maar van een structureel probleem met ICT en privacy bij de overheid. Hij wil dat er extra geld wordt uitgetrokken voor toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. “Als dit zo doorgaat hollen we de rechtsstaat verder uit.”

De Jonge beantwoordde vorige week al vragen over de kwestie tijdens het wekelijkse Vragenuurtje, nadat RTL Nieuws de datadiefstal had onthuld. Maar de antwoorden die hij toen gaf hebben bij verschillende partijen alleen maar meer kwaad bloed gezet. “Was de minister niet op de hoogte van de ernst van het probleem of dacht hij met veel bravoure het probleem wel te kunnen bagatelliseren?”, vroeg SP-Kamerlid Maarten Hijink. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat erger is.”

Farid Azarkan van DENK vindt zelfs dat De Jonge “onzin heeft staan verkondigen”. Volgens Suzanne Kröger van GroenLinks was de eerdere reactie van de Jonge “volstrekt misplaatst. Met zelfoverschatting maar volstrekte onderschatting van het probleem. Gemakzuchtig, zou je het kunnen noemen. De minister wuifde de zorgen over het ICT-systeem weg.”