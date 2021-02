In Nederland wonende Italiaan opgepakt om drugshandel

Een 59-jarige Italiaan die in Nederland woont is in Brazilië aangehouden op verdenking van grootschalige cocaïnehandel vanuit Nederland, meldt de Landelijke Eenheid van de politie. In Italië en Duitsland zijn nog eens 24 mensen aangehouden.

De aanhoudingen zijn volgens de politie het resultaat van jarenlange samenwerking tussen een Nederlands anti-maffiateam en onder meer de Italiaanse autoriteiten.

Meerdere panden in Amsterdam en Amstelveen zijn vermoedelijk als opslag gebruikt. Bij het doorzoeken van de woning en de horecagelegenheid van de hoofdverdachte vond de politie onder andere administratie, een geldtelmachine en kunst.

De arrestant is Aldo G., bevestigt een woordvoerder van de politie. Hij is in Nederland vervolgd voor betrokkenheid bij de moord op twee Brazilianen in 2002. De doodgeschoten slachtoffers werden gevonden langs de snelweg A12 bij Woerden. Volgens het Openbaar Ministerie was G. de opdrachtgever van de dubbele liquidatie. De Brazilianen zouden G. en een eveneens Italiaanse handlanger 20 kilo drugs hebben geleverd maar daarvoor zou niet zijn betaald. G. zou het tweetal vervolgens hebben laten vermoorden om een wraakactie in de kiem te smoren.

De rechtbank veroordeelde G. tot levenslang, maar in 2008 kwam het hof tot vrijspraak voor de moorden. Wel legde het hof G. toen zeven jaar cel op wegens handel in harddrugs. G. had daarvoor in België al een jarenlange celstraf uitgezeten.