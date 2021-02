Nabestaanden Posbankmoord content met strafeis van 20 jaar

Nabestaanden van de in 2003 doodgeschoten Alex Wiegmink zijn tevreden met de strafeis van twintig jaar celstraf tegen Souris R. (47) in het hoger beroep van de Posbankzaak. De oudste broer van het slachtoffer zegt “zeer content” te zijn met de eis van het OM.

“De strafeis die de advocaat-generaal heeft uitgesproken in zijn requisitoir is een schrille afspiegeling van levenslang. Maar dat neemt niet weg dat twintig jaar weer twee jaar meer zijn dan de achttien jaar die R. en zijn kompaan Frank S. eerder hebben gekregen. Wat dat betreft ben ik zeer content met de strafeis van twintig jaar”, reageerde Peter Wiegmink woensdag in de wandelgangen van het gerechtshof in Den Haag.

“Laten we hopen dat de president van het hof deze straf binnenkort ook uitspreekt. En dat we er daarna een klap op kunnen geven. Laten we eindelijk eens een einde maken aan die tomeloze processen over de moord op de Posbank.”

Vorige week gaven de nabestaanden in hun spreekrecht al te kennen dat ze achttien jaar na de moord snakken naar het einde van het strafproces. “Deze zinloze moord kent toch alleen maar verliezers”, zei Wiegmink toen. Het gemis aan zijn jongste broer wordt steeds groter, vertelde hij. “De dader mag nooit meer op straat lopen. Ik hoop oprecht op een straf die recht doet aan de moord.”

De 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt (Gelderland) werd na een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden doodgeschoten op de parkeerplaats. Niet veel later werd zijn verkoolde lichaam teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De Posbankmoord bleef lang onopgelost. Vaststaat dat Wiegmink op de verkeerde plaats was op het verkeerde moment. In de visie van het OM werd Wiegmink doodgeschoten omdat de schutters zijn auto wilden stelen om die te kunnen gebruiken bij een roofoverval.