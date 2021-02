Kamer wil een jaar gratis colleges voor studenten

De Tweede Kamer wil dat studenten die studievertraging oplopen vanwege de coronacrisis een jaar extra studietijd krijgen, zonder dat ze daar college- en lesgeld voor hoeven te betalen. Een voorstel daartoe van GroenLinks en D66 kan donderdag rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Studenten uit het mbo, hbo en universitair onderwijs hebben het moeilijk in de coronacrisis. Ze hebben het mentaal zwaar, er is nauwelijks ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ook financieel worden ze getroffen door het wegvallen van bijbanen in bijvoorbeeld de horeca.

Daarom willen de partijen studenten meer financiƫle lucht geven door een jaar kwijtschelding van het collegegeld. Zo kunnen studenten een jaar extra studeren zonder dat dat tot extra kosten leidt. De inkomsten die onderwijsinstellingen hierdoor mislopen moeten gecompenseerd worden door de overheid.