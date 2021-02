Krijgen ook ouderen het coronavaccin van AstraZeneca?

Nu een derde vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is, komt de vraag wie dit middel van farmaceut AstraZeneca krijgen. Duitsland, Frankrijk en Italië adviseren om het vaccin niet aan 65-plussers te geven. De Gezondheidsraad komt donderdag met een advies aan het kabinet over de Nederlandse ‘vaccinatiestrategie’.

Het kabinet heeft eerder laten weten dat het vaccin van AstraZeneca vooral bestemd is voor mensen van onder de 60 met medische klachten en voor medewerkers en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Ouderen krijgen in principe de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech.

De Europese toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), had vrijdag een positief oordeel gegeven over het vaccin van AstraZeneca. Het EMA heeft er geen bezwaar tegen om ook ouderen het vaccin te geven. Er zijn te weinig 65-plussers onderzocht om vast te stellen hoe goed het middel bij deze groep precies werkt, maar het EMA verwacht dat zij genoeg bescherming krijgen, op basis van de tests die er zijn gedaan en op basis van ervaringen met andere vaccins. Bovendien is het vaccin niet gevaarlijk voor ze.

De Gezondheidsraad komt donderdag ook met een advies over coronavaccinaties. Het kabinet wil mensen niet verplichten om zich te laten inenten en wil gevaccineerde mensen ook geen voordelen geven ten opzichte van de mensen die geen prik hebben gehad. Maar een festival, een school, een restaurant of een kantoor kan misschien wel bepalen dat alleen gevaccineerde mensen naar binnen mogen. Dat kan leiden tot “ethische dilemma’s en juridische vragen”, en daarom heeft het kabinet de Gezondheidsraad om advies gevraagd.