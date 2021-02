Meer verwijzingen naar ziekenhuizen, meer operaties mogelijk

Huisartsen hebben vorige week meer verwijzingen uitgeschreven naar ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra dan de week daarvoor. Afgelopen week lag het aantal verwijzingen op 86 procent van wat normaal zou zijn zonder corona, terwijl het die week ervoor nog 77 procent was.

Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een wekelijkse analyse. De ziekenhuizen melden dat het aantal operatiekamers op dit moment met 35 procent is afgeschaald, tegen 40 procent vorige week. In alle regio’s zijn sinds januari meer operatiekamers in gebruik voor de reguliere zorg dan eerder.

Van de ziekenhuizen zegt 70 procent alle zorg te kunnen geven die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week was dit nog 63 procent.