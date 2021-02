Strengere coronaregels in de regiotaxi

Wie met de regiotaxi wil reizen, moet zich vanaf 8 februari aan strengere coronamaatregelen houden. Reizigers moeten een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) dragen. Een passagier die dat niet doet, wordt niet meegenomen. Overigens draagt de chauffeur ook altijd een mondkapje.

Ook wordt het maximale aantal passagiers verminderd. Per bank of rij stoelen mag maar één zitplaats bezet zijn – voorin zitten naast de bestuurder is er niet meer bij. Reizigers mogen niet recht achter elkaar zitten of recht achter de chauffeur plaatsnemen.

Bij het boeken van de regiotaxi vraagt de telefonist of de beller coronaklachten heeft. Verder moeten reizigers als dat kan zelf in- en uitstappen en de gordel omdoen, maar de chauffeur kan wel daarbij helpen.

De organisatie vraagt mensen voorlopig alleen gebruik te maken van de regiotaxi bij noodzakelijke reizen.

Regiotaxi, ook wel Wmo-vervoer genoemd, is bedoeld voor mensen die geen of moeilijk gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer, bijvoorbeeld omdat ze slecht lopen of in een rolstoel zitten. Soms wordt de rit met anderen gedeeld.