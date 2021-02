Minister roept op: doe extra voorzichtig in winterweekend

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) roept Nederlanders op extra voorzichtig te zijn dit weekeinde, met het extreme winterse weer dat op komst is.

“Ga niet de weg op als dat niet hoeft. Zeker mensen zonder winterbanden op de auto”, benadrukt de bewindsvrouw. “Maar ook te voet. Zorg voor schoenen met een stevig profiel.”

Bij Rijkswaterstaat zijn “alle draaiboeken uit de kast gehaald” en zijn er 1200 mensen die ingezet kunnen worden. “Er zijn 546 strooiwagens, in twee uur tijd kunnen we 10.000 kilometer weg strooien. Alles is helemaal in paraatheid.”

Van Nieuwenhuizens ministerie bemoeit zich niet direct met de bereikbaarheid van de coronateststraten of de plekken waar vaccins worden gezet. Die locaties “liggen op gemeentegrond”, zegt ze. “Ook daar wordt met man en macht gewerkt om wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden, en ik ga ervan uit dat juist wegen van en naar teststraten extra in de gaten worden houden.” Wel staat Rijkswaterstaat paraat om gemeenten bij te staan, mochten die daar om vragen.