Dijkgraaf Rivierenland: ‘het is een extreme dag’

Dijkgraaf Co Verdaas van waterschap Rivierenland waarschuwt zijn medewerkers en mensen die naar het hoge water in de rivieren willen komen kijken voor “extreme omstandigheden”. Volgens de dijkgraaf is het erg glad op de dijken en kunnen sneeuwduinen zeer verraderlijk zijn. Het schap adviseert iedereen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Verdaas, die zelf buitendijks woont, zegt: “In de stad merk je het minder, maar hier in het buitengebied zijn extreme omstandigheden merkbaar en voelbaar. Op sommige plekken liggen sneeuwduinen van wel twee meter hoog, terwijl elders juist nauwelijks sneeuw ligt. Reden om heel goed op te passen.” Sommige gemeenten hebben dijkwegen en uiterwaarden afgesloten. Staatsbosbeheer heeft zondag natuurgebied Avelingen bij Gorinchem gesloten.

De Rijn heeft zondag de hoogste stand van 14,45 meter boven NAP bij Lobith bereikt. Maandag blijft die hoge waterstand naar verwachting onveranderd. De sneeuw heeft weinig invloed op de waterstand, want daarvan is in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en Zwitserland nauwelijks sprake. De waterschappen verwachten dat de hoogwatergolf dinsdag de Merwede bij Gorinchem bereikt. Daar staat nu ook water in de Noordwaard, die speciaal is aangelegd om hoge waterstanden op te vangen. Daarna verdwijnt de watermassa snel naar zee.

Ook op de Maas is nog steeds sprake van verhoogde waterstanden. Stuwen staan open en waar nodig zijn schotbalken geplaatst om overstromingen te voorkomen.