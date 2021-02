Door een brand in een appartement aan het Molenakkerplein in Weert is de bewoonster overleden. De vrouw was na het uitbreken van de brand in de nacht van zondag op maandag met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde dat de vrouw daar in de loop van de ochtend is overleden. De oorzaak van de brand is niet bekend.