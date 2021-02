Diverse teststraten en vaccinatielocaties nog dicht door sneeuw

Diverse teststraten en vaccinatielocaties zijn maandag nog altijd dicht vanwege de weersomstandigheden. Onder meer in Noord-Holland en Zuid-Holland blijven verschillende locaties gesloten.

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn alleen de teststraten Ahoy, Rotterdam The Hague Airport, Schiedam en Middelharnis open, meldt de GGD. GGD Hollands Midden heeft maandagochtend besloten de testlocatie in Alphen aan den Rijn te sluiten. De GGD Zuid-Holland Zuid opent alleen de test- en vaccinatielocatie in Dordrecht.

GGD Hollands Noorden heeft een aantal testlocaties en de vaccinatielocatie in Alkmaar gesloten. De testlocatie in Haarlem blijft ook dicht volgens GGD Kennemerland. GGD Zaanstreek-Waterland meldt dat de teststraat in Zaandam niet opent vanwege technische problemen.

GGD Gelderland-Midden opent alleen de testlocatie in Elst niet, omdat daar de verwarmingsketel kapot is. Van GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn alle locaties open, al sluiten ze wat eerder.

Zondag waren alle locaties van de GGD’en in het land dicht vanwege hevige sneeuwval. De GGD wilde na het weekend alle test- en vaccinatielocaties heropenen, maar liet regio’s zelf besluiten of dat mogelijk was. Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld en ingedeeld op een andere locatie of ander tijdstip.