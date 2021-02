Treinen van Keolis en Arriva rijden weer bijna overal

De openbaar vervoersbedrijven Keolis, Arriva en Connexxion hebben dinsdagochtend op de meeste trajecten hun normale dienstregeling weer hervat. Alleen in Gelderland, Drenthe en Overijssel gelden uitzonderingen vanwege het winterweer.

Alleen de intercity tussen Zwolle en Enschede van Keolis rijdt niet. Op de trajecten Zwolle-Enschede, Zwolle-Kampen en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal rijden de stoptreinen volgens normale dienstregeling. De treinen van Arriva rijden in Limburg, Groningen en Friesland weer volgens schema. Maandag reden in de noordelijke provincies nog geen treinen. In Gelderland, Drenthe en Overijssel heeft Arriva op een aantal trajecten een uurdienstregeling.

De Breng-treinen van Connexxion tussen Arnhem en Doetinchem rijden in tegenstelling tot maandag niet. Dat komt vanwege een wisselstoring. De Valleilijn in de provincie Gelderland rijdt wel.

De dienstregeling van bussen heeft meer last van het winterweer. Zeker in de provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel rijden er maar op een beperkt aantal lijnen bussen van Keolis, Arriva en Connexxion vanwege gladheid op de wegen.