Advocaten hoofdverdachte Marengo-proces leggen verdediging neer

De advocaten van Saïd R., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo en vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, hebben de verdediging neergelegd. Dat bevestigt advocaat Christian Flokstra na berichtgeving van NU.nl.

Flokstra en Nico Meijering stonden R. bij. Waarom zij vorige week de verdediging hebben neergelegd, kan Flokstra donderdag niet vertellen. “Inhoudelijk kan ik er niets over zeggen”, aldus de advocaat.

De 48-jarige R. werd begin vorig jaar in Colombia gearresteerd en zit daar nog altijd in de cel. Het is nog niet duidelijk wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd. Eerder deze week stond een verhoor gepland van R. via een videoverbinding met Nederland. Dat zou niet soepel zijn verlopen, omdat R. voor de camera weigerde te verschijnen.

Het monsterproces rond meerdere liquidaties en pogingen daartoe wordt waarschijnlijk vanaf volgende maand inhoudelijk behandeld. Aanvankelijk zou dat aanstaande maandag zijn, maar in verband met de huidige coronacrisis is dat met zeker een aantal weken uitgesteld. Of het neerleggen van de verdediging nog effect heeft op de zaak, is niet duidelijk. R. zal nu een nieuwe advocaat moeten zoeken.

De rechtbank Amsterdam verwacht tot zeker juni volgend jaar met de zaak bezig te zijn.