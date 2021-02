Boete voor man die ijs op Amsterdamse gracht kapot vaart

Een man die donderdagochtend met zijn bootje het laagje ijs op de Prinsengracht in Amsterdam kapot maakte, heeft een boete gekregen. In het gebied bij de Noordermarkt is een vaarverbod van kracht, zodat er binnenkort mogelijk geschaatst kan worden.

De man heeft echter geen bekeuring gekregen voor het vernielen van het ijs, maar omdat hij tegen de richting in voer, aldus de politie.

De schipper ontving van omstanders en op sociale media, waar een filmpje te zien is van zijn actie, niet al te vriendelijke reacties. Toch zijn er ook veel mensen die de boze reacties overdreven vinden. “Gezien de dikte van het ijs en de weersverwachting denk ik niet dat het veel uitmaakt”, reageert iemand op Twitter. “Er komt nog genoeg vorst”, zegt iemand anders.

Sinds afgelopen zaterdag is in Amsterdam de zogeheten IJsnota van kracht. De sluizen zijn daardoor gesloten en er geldt een vaarverbod in een aantal grachten. Daardoor moet het ijs in de grachten sneller groeien.