Organisatie verwacht doorgaan Mysteryland

ID&T heeft ondanks de huidige situatie rond het coronavirus goede hoop dat Mysteryland dit jaar kan doorgaan. De organisatie van het dancefestival kondigt daarom donderdag een nieuwe editie aan, die van 27 tot 29 augustus plaats moet hebben op het voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer.

“We leven heel erg toe naar het moment dat we weer samen met onze bezoekers het leven kunnen vieren. We beseffen dat het nog geen gelopen race is, maar met alle hulpmiddelen die de samenleving tot zijn beschikking heeft, staan we er in ieder geval een stuk beter voor dan afgelopen jaar”, zegt festivalbaas Milan Raven.

Het overgrote deel van de kaarten is al verkocht. Ruim 95 procent van de bezoekers die vorig jaar zou komen, heeft zijn kaartje behouden. De resterende tickets gaan binnenkort in de verkoop. Fans kunnen zich vanaf donderdag inschrijven voor de voorverkoop.

Of het affiche voor 2021 hetzelfde is, is nog niet bekend. Op de geannuleerde editie van vorig jaar zouden onder anderen Armin van Buuren, Carl Cox en Sam Feldt optreden.