Relschoppers Eindhoven veroordeeld tot gevangenisstraffen

De rechtbank in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld tot celstraffen van vijf en zes maanden waarvan twee voorwaardelijk, voor het meedoen aan de rellen in Eindhoven op 24 januari. De politierechter hield zaken tegen twee andere verdachten aan tot 24 februari.

Een 34-jarige man uit Mierlo kreeg een half jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het gooien van stenen naar de politie en politiebusjes, het slaan en schoppen tegen die busjes en het afbreken van een spiegel van zo’n voertuig. Een 19-jarige man uit Best kreeg vijf maanden waarvan twee voorwaardelijk. Ook hij gooide stenen naar de politie en de busjes, hielp daarnaast met het omver gooien van een auto van ProRail en plunderde sigaretten uit een supermarkt. Bovendien moeten beide mannen een schadevergoeding betalen.

De politierechter hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat er grof geweld is gepleegd tegen mensen en goederen. De mannen zijn daar volgens de rechtbank volledig in meegegaan, pleegden gedurende langere tijd geweld en speelden een actieve rol in de rellen.

Vorige week vrijdag veroordeelde de rechtbank al vier relschoppers tot gevangenisstraffen. Dinsdag werden nog eens drie jonge relschoppers veroordeeld tot jeugddetentie wegens hun aandeel in de rellen.

Tijdens de rellen op 24 januari in Eindhoven keerde een groep van 300 tot 400 mensen zich tegen de politie. Daarbij werden onder meer branden gesticht, vernielingen aangericht en werd een winkel in de stationshal geplunderd.