Strandtent in Scheveningen afgebrand

Een strandtent in Scheveningen is aan het begin van de nacht afgebrand. Het gaat om beachclub Oase aan het Zwarte Pad op het Noorderstrand. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen tenten. Niemand raakte gewond.

De brand brak zaterdag laat in de avond uit. Op beelden op sociale media is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de strandtent veel schade opgelopen. Om de brand te blussen werd onder meer een grijpkraan ingezet die het pand uit elkaar haalde.

Toen de brand uitbrak was niemand in de strandtent aanwezig, meldt de brandweer. Eigenaar Matthieu van den Assem is volgens Omroep West nadat hij door de alarmcentrale werd gebeld direct naar zijn zaak gegaan. “Hier heb ik 35 jaar aan gewerkt. Dat gaat nu in vlammen op”, zegt de eigenaar tegen de regionale omroep. “Het is klote, want over een aantal weken hoopten we weer open te mogen.”

De oorzaak van de brand is niet bekend.