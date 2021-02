Corona verspreidt zich sneller: minder tests, evenveel gevallen

Minder mensen hebben zich vorige week laten testen op het coronavirus, mogelijk door het winterweer. Maar het percentage positieve tests neemt toe, en daardoor blijft het aantal nieuwe gevallen min of meer gelijk aan vorige week.

In de afgelopen zeven dagen zijn 25.229 positieve tests geregistreerd, tegen 24.668 in de week ervoor. Steeds meer mensen lopen de Britse variant op.

Het aantal uitgevoerde coronatests daalde licht, van iets meer dan 195.000 naar iets meer dan 190.000. Afgelopen week was 11,5 procent van alle tests positief. Een week eerder werd het coronavirus vastgesteld bij 10,7 procent van alle geteste mensen.

De snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt, neemt toe. Het zogeheten reproductiegetal is gestegen van 0,91 naar 0,96. “Steeds meer mensen raken besmet met de besmettelijkere Britse variant”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal sterfgevallen steeg. In de afgelopen week werd het overlijden van 423 coronapatiƫnten geregistreerd. De week ervoor ging het om 408 mensen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in die week zijn overleden, want sterfgevallen worden soms met wat vertraging geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 1120 coronapatiƫnten in een ziekenhuis opgenomen (de week ervoor 1166), van wie 191 op een intensive care (de week ervoor 172).