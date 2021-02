Justitie overlegt nog over vonnis avondklok

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dat meldt een woordvoerder van het departement. Er wordt op dit moment overlegd met de landsadvocaat over de gevolgen van het vonnis en de vraag of het kabinet in hoger beroep gaat.

Momenteel zitten de meest betrokken ministers bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken om over de corona-aanpak te praten. Het is nog onduidelijk of justitieminister Ferd Grapperhaus na afloop van het beraad zal reageren op het vonnis.

De rechtbank in Den Haag heeft al aangegeven dat de avondklok alsnog per direct van tafel moet, ook als de staat in beroep gaat.