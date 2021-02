Stoffelijk overschot vermiste Ichelle uit Zeeland gevonden

Het stoffelijk overschot dat de politie dinsdag bij een zoekactie aantrof in een kanaal bij het Zeeuwse Sluis is van de vermiste Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw werd sinds 15 december vermist.

Dinsdag zocht de politie naar haar in een buitengebied van de gemeente Sluis. Die locatie was uit onderzoek naar voren gekomen als mogelijke plek waar het slachtoffer zou kunnen liggen, aldus de politie. Er werd gezocht met een duikteam en ook de politiehonden en de politiehelikopter werden ingezet.

Sinds vorige week zit een 44-jarige vrouw uit Aardenburg vast die wordt verdacht van moord. Zij is de enige verdachte en heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, in dezelfde straat bevindt zich het naaiatelier van Van de Velde.