Tentamencijfers en studiepunten studenten UvA gelijkgebleven

Ondanks alle beperkingen door het coronavirus gaat het behoorlijk goed met de voortgang van de studie van de studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Het gemiddelde tentamencijfer en het gemiddeld aantal behaalde studiepunten is vergelijkbaar met voorgaande jaren”, staat op de site van de UvA.

In de eerste vijf maanden van dit studiejaar is het gemiddelde tentamencijfer zelfs licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder: van een 7,47 naar een 7,56. Hetzelfde geldt voor het percentage geslaagde studenten per vak: dat ging van 95,6 procent naar 96,3 procent. Het gemiddeld aantal behaalde studiepunten per student bleef gelijk met 16,7.

Ook de waardering van studenten voor het onderwijs van de afgelopen maanden gaf nauwelijks een verschil te zien. Dat cijfer ging van een 7,60 in 2018-2019 naar een 7,63 vorig jaar en een 7,70 dit jaar.

Toch is het voor studenten “een lastige tijd, waarin hun leven op veel vlakken stil is komen te staan”, zegt rector magnificus Karen Maex op de site. “Studenten moeten de ontmoeting met elkaar en de live interactie met de docent missen, en vooral ook het studentenleven zelf met alle leuke en mooie dingen die daarbij horen. Hierdoor hebben ze zeer waarschijnlijk meer tijd om te studeren, maar dat neemt niet weg dat de coronacrisis een enorme wissel trekt op hun mentale welbevinden. De situatie vergt veel van hen. Ik heb dan ook grote bewondering voor het feit dat ze vol weten te houden”, aldus Maex.

De rector magnificus stelt ook dat er moet worden gewerkt aan nieuwe initiatieven “om onder meer eenzaamheid en negatieve gevoelens te verminderen”.