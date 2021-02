Zeker 5,7 procent Nederlandse woningen was begin 2019 aardgasvrij

Zeker 5,7 procent van de Nederlandse woningen was begin 2019 aardgasvrij, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In 2017 was het 5 procent.

Tussen 2017 en 2019 zijn 12.000 woningen aardgasvrij gemaakt. Waar deze woningen in 2017 of 2018 nog wel gebruikmaakten van aardgas, is dat in 2019 niet meer het geval. Het merendeel hiervan, 69,9 procent, is een appartement.

De meeste woningen die van aardgas af zijn gehaald, staan in de provincie Utrecht. Van de bestaande woningen maakt 0,4 procent hier geen gebruik meer van aardgas. De gemeente waar de meeste woningen aardgasvrij zijn gemaakt is het Groningse Loppersum, met 4,6 procent. Loppersum is meerdere keren getroffen door aardbevingen als gevolg van de Groningse aardgaswinning. Tientallen woningen raakten er beschadigd als gevolg van bevingen.

Van de ruim 120.000 nieuwbouwwoningen die in 2017, 2018 en 2019 zijn opgeleverd, maakt 34 procent geen gebruik van aardgas. De meeste aardgasvrije nieuwbouw staat in de Limburgse gemeente Vaals (96 procent), gevolgd door het Flevolandse Zeewolde (94 procent) en Westervoort in Gelderland (93 procent).

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?cd3080d. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.