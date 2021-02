‘Deken vindt geen bewijs voor lekken van advocaat aan Taghi’

Er is geen bewijs dat advocaat Khalid Kasem in 2015 vertrouwelijke informatie uit een lopend strafonderzoek heeft gelekt naar de organisatie van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Die conclusie trekt de deken van de Orde van Advocaten Amsterdam, Evert-Jan Henrichs, die naar eigen zeggen “uitgebreid onderzoek” heeft gedaan naar het lek.

Henrichs heeft dan ook “geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen” door Kasem kunnen vaststellen. “Ik heb ook niet kunnen vaststellen wie de informatie wel heeft verstrekt”, aldus de Amsterdamse deken, die voor het onderzoek meermaals met de advocaat en andere betrokkenen sprak. Ook heeft hij diverse stukken opgevraagd en het OM om informatie gevraagd.

Kasem is tevreden met de uitkomst. “Aan een nare periode is nu een eind gekomen. De deken heeft langdurig en intensief onderzoek gedaan, waarbij ook het OM was betrokken. Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd, omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden”, reageert hij. “De uitkomst van het dekenonderzoek is derhalve geen verrassing voor mij, maar wel een fijne bevestiging van wat ik steeds heb gezegd. Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten.”

Het AD meldde vorig jaar dat het Openbaar Ministerie en de politie Kasem ervan beschuldigden dat hij destijds informatie had doorgespeeld uit het zogeheten onderzoek 26Koper. Dat strafproces gaat over het leveren van wapens en auto’s of andere hand- en spandiensten aan de bende van Taghi.

De 43-jarige Taghi zou al over informatie hebben beschikt toen de verdachten nog in beperking in voorarrest zaten. Dat wil zeggen dat er met de buitenwereld nog geen contact mag zijn, enkel tussen verdachte en advocaat. De verdachten kregen uiteindelijk jarenlange celstraffen opgelegd.

Henrichs gaat er wel vanuit dat de informatie die is gelekt afkomstig is van één van de advocaten in de 26Koper-zaak. Maar om vast te kunnen stellen dat Kasem diegene was, moest daarvoor ‘steunbewijs’ zijn. En dat heeft de deken niet gevonden.

Het onderzoek door de deken was mede op verzoek van Kasem zelf ingesteld. De advocaat laat weten slechts één dag in het onderzoek 26Koper te hebben opgetreden als raadsman van een van de verdachten. Kasem is partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft opgericht.

Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Hij werd eind 2019 opgepakt in Dubai, nadat hij jarenlang uit handen van politie en justitie had weten te blijven. Zijn naar verluidt rechterhand Saïd R. werd kort daarna in Colombia gearresteerd. Hij moet nog aan Nederland uitgeleverd worden.