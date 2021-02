Gordon in actie tegen anonieme homofobe ‘reaguurders’

Gordon is een petitie begonnen tegen anoniem reageren op internetfora en social media. Hij vindt dat mensen eerst een identiteitsbewijs moeten tonen voordat ze een account mogen aanmaken. De zanger en mediapersoonlijkheid wil de petitie aanbieden aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie). Donderdagavond hadden al bijna 6700 mensen hun handtekening gezet.

Gordon is de actie begonnen omdat hij genoeg heeft van de haatreacties die hij al jaren over zich heen krijgt, met name van mensen die anoniem reacties posten onder artikelen van mediawebsite Mediacourant. Op de Facebookpagina van zijn fanclub geeft Gordon verschillende voorbeelden van reacties, die getuigen van homohaat en vaak ook doodsbedreigingen bevatten.

De zanger heeft aangifte gedaan tegen zestien anonieme ‘reaguurders’ en is ook een juridische procedure begonnen tegen Mediacourant. Hij wil de site aansprakelijk stellen voor het niet filteren van de haatzaaiende en discriminerende teksten die tegen hem zijn geuit. “Het gaat dus niet om mensen die Gordon geen goede presentator of zanger vinden”, zegt zijn advocaat. “Het gaat echt om harde bedreigingen en homofobe uitingen.” Het Openbaar Ministerie kijkt of het tot vervolging kan overgaan, aldus de raadsman. De website heeft de kwetsende reacties inmiddels weggehaald en Gordon excuses aangeboden.

In RTL Boulevard noemde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de opmerkingen die Gordon over zich heen krijgt “onsmakelijk”. Volgens Dekker is vrijheid van meningsuiting belangrijk, “maar mensen moeten zich ook een beetje gedragen”. De minister moedigt iedereen die te maken heeft met “concrete bedreiging” aan om aangifte te doen.