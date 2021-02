Premier Mark Rutte ziet nog “weinig ruimte” voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart. “Het ziet er niet hoopvol uit”, zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

Het kabinet maakt volgende week dinsdag bekend hoe het verder moet na die datum. Rutte zei wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie. Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot 2 maart.