Verdachte van plannen aanslag op Gay Pride: ik was gefrustreerd

De 32-jarige Amsterdammer die vorig jaar op Twitter een kalasjnikov zocht om een aanslag te plegen op de Gay Pride, zegt donderdag tijdens zijn rechtszaak dat hij dat deed uit frustraties. Hij ontkent geradicaliseerd te zijn.

De man wordt onder meer verdacht van voorbereidingen tot het plegen van een terroristische aanslag uit naam van IS. Hij was volgens justitie ook bezig met het plannen van een aanslag op een politiebureau met een kalasjnikov en een zelfgemaakte bom.

De verdachte ontkent in de gerechtsbunker in Amsterdam een aanhanger van IS of Al-Qaida te zijn. Hij zegt een gewone moslim te zijn die zijn geloof niet praktiseert. Dat zijn harde schijf volstaat met IS-materiaal komt volgens hem omdat hij van jongs af aan ge├»nteresseerd is in oorlogen in islamitische landen. “Het is mijn hobby een oorlogscollectie te maken”, verklaarde Tashin E. over de strijdliederen die op zijn computer zijn gevonden. “Ik wilde ze downloaden voordat het allemaal offline wordt gehaald.” Hij zegt dat hij autistisch is en bevestigt een fascinatie te hebben voor wapens en explosieven en de vaardigheid om bommen te maken.

E. heeft vanwege zijn geloof een afkeer van homoseksualiteit, maar volgens hem waren zijn plannen voor een aanslag op de Gay Pride niet serieus. “Als iemand in mijn familie homo zou zijn, zou ik die niet doden, maar eerder afstoten en niet meer mee omgaan”, zei E. op de vraag van de rechtbank of hij geweld tegen homo’s goedkeurt.

Hij sluit uit een aanslag te zullen plegen. Dat hij toch die plannen oppert, zijn volgens hem gedachten die hij hardop uitspreekt in chats of sociale media. “Ik heb inderdaad gezegd dat ik een politiebureau wilde opblazen. Dat heb ik geuit naar een informant van de politie. Ik worstel gewoon heel erg met mezelf. Dat zijn gedachtes die ik niet wil hebben. Ik word soms overspoeld door emoties. Op die momenten ben ik nogal emotioneel, dan zeg ik dingen die ik normaal niet zou zeggen. Ik zeg gewoon wat ik denk en dat is een beetje een probleem bij mij.”

E. is op 8 augustus dit jaar opgepakt. De reclassering adviseert de rechtbank de man tbs met voorwaarden op te leggen. De komende weken wordt onderzocht wat die voorwaarden zouden moeten zijn. De strafzaak wordt daarom donderdag niet afgerond, maar op 1 april.