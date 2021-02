Vorig jaar vijf doden en achttien gewonden door politiekogels

Bij schietincidenten van de politie zijn vorig jaar 5 mensen om het leven gekomen en 18 gewond geraakt. Dat is een dode meer dan in 2019 toen er 16 schietincidenten waren met 4 dodelijke slachtoffers. Het jaar daarvoor 27 incidenten met 3 doden.

Vuurwapengebruik door politiemensen waarbij iemand om het leven komt of letsel oploopt, wordt altijd onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die onderdeel is van het OM. Aan de hand van die bevindingen beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.